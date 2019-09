Fiscal Arias calificó de ilegal el proceso de remoción en su contra

El suspendido fiscal Emiliano Arias calificó como ilegal y arbitraria la decisión del fiscal nacional Jorge Abbott de abrir un proceso de remoción en su contra, para lo cual solicitará un pronunciamiento de la Corte Suprema.

Tras ser notificado de la medida en las oficinas de sus abogados, Arias declaró que “la resolución resulta sorpresiva en cuanto a que se pretende aplicar dos sanciones por un mismo hecho, eso es de naturaleza bastante insólita por decir lo menos”.

De esa manera se refirió a la decisión de Abbott de suspenderlo por dos meses con goce de medio sueldo, también a manera de sanción, junto con solicitar a la Corte Suprema que acoja el proceso de remoción.

“Ha sido sopresiva como ha sido sorpresivo todo este proceso plagado de ilegalidades, irregularidades de actuaciones inconstitucionales”, aseveró Arias.

“De partida, uno muy simple, el plazo máximo de una investigación administrativa es de dos meses, ya llevo cinco meses suspendido, además se ha presionado indebidamente a testigos para obtener declaraciones que me perjudicaran, lo que afortunadamente no ocurrió”, añadió.

“En relación a la renuncia a mi cargo es una decisión que voy a determinar cuando terminen estos procesos”, advirtió.

Luego, reflexionó que “yo soy fiscal hace ya más de 19 años, he perseguido delincuentes durante toda mi carrera, delincuentes muy peligrosos, muy poderosos, he sido amenazado de muerte, estuve nueve años con protección policial permanente y nunca me amedrenté“.

“Estas resoluciones ilegales y arbitrarias no me van a amedrentar y voy a luchar por lo que considero justo hasta el final, que es mi inocencia. Recurriremos a todas las instancias, a todos los tribunales nacionales e internacionales, reclamando por estas actuaciones”, agregó.

“Por eso, estamos bastante conformes y confiados de que esto, al fin, va a llegar a conocimiento de la Corte Suprema, al fin el día viernes vamos a estar en un tribunal de Garantía, en una formalización que nosotros mismos solicitamos, al fin esto va a llegar al Poder Judicial, un poder independiente e imparcial, al fin esto sale de la esfera de la fiscalía, desde la esfera de Abbott, Campos y Ayala”, concluyó Arias.

Aton Chile