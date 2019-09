Sujeto arrancó semidesnudo porque no habría querido pagarle a prostituta en Viña del Mar

Lo vecinos de las calle 6 Norte, en Viña del Mar, dicen estar hartos de convivir con el permanente escándalo asociado a la prostitución de un departamento en el sector.

Según informó La Estrella de Valparaíso, durante Fiestas Patrias un hecho en específico colmó la situación. El supuesto propietario del departamento donde se ejerce el comercio sexual, a plena luz del día, sacó un arma para “poner orden” a trabajadoras y clientes.

“El 18 de septiembre fui testigo de un balazo y los gritos de una mujer que salía del segundo piso del edificio. Ella pedía auxilio y llamé a Carabineros. Esta joven sangraba en su rostro y me contó que no le querían pagar. Era una prostituta, lo corroboré porque después me mostró imágenes de otras mujeres y hasta la droga que se le vende a los clientes en su interior”, sostuvo una vecina con más de 30 años en el sector.

La publicación del diario porteño adjunta una fotografía en donde se puede ver un hombre semidesnudo arrancando por las calles, supuestamente, porque no habría querido pagarle a una de las prostitutas. El sujeto agarró un mantel de un restaurante cercano para taparse.

Carabineros de la Primera Comisaría de Viña del Mar señaló que no hay antecedentes claro del ejercicio permanente de la prostitución en el lugar, pero que sí tienen detectado que la propietaria del lugar arrienda el inmueble a “cualquier persona”.