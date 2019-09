Fatal error: Carabinero mató a persona equivocada tras robo frustrado de un auto

En prisión preventiva quedó un carabinero de la dotación de Antofagasta, luego de que diera muerte por error a un hombre de 39 años, a quien confundió con el ladrón que intentó robarle el auto a su padre, en la comuna de Cerro Navia.

De acuerdo a la fiscalía Centro Norte, en este caso -ocurrido en la madrugada de ayer- no hubo legítima defensa, ya que tras los antecedentes recopilados, la víctima fatal no tuvo participación alguna en los hechos que se registraron en la intersección de las calles Leonor de la Corte con Los Retamos.

Aquí, un desconocido intentó sustraer un auto que pertenece a su padre, desde el domicilio donde se encontraba el policía, quien estaba en uso de sus vacaciones.

Tras ser alertados del robo, el carabinero sale con su arma de servicio en busca del ladrón, encontrando a pocas cuadras una persona con vestimentas similares a las descritas por terceros.

En ese momento, disparó en contra de este sujeto, causándole heridas mortales. Ya este viernes, la fiscalía Centro Norte aseguró que no hubo legítima defensa en el caso y que el fallecido no participó en el robo en cuestión. La indagatoria está a cargo de los persecutores Felipe Olivari y Fernando Ruiz.

“Todos los antecedentes dan cuenta de que esta persona no había participado en un robo al domicilio del imputado (…) que se trata de un reconocimiento erróneo por parte de imputado y un exceso de fuerza del momento en que aborda la víctima y le efectúa un disparo (…) causando la muerte instantáneamente”, explicó el fiscal Fernando Ruiz.

El persecutor, detalló además que el funcionario policial entró en una serie de contradicciones en su relato.

“El imputado señala haber seguido a pie a este supuesto autor del robo por una calle donde finalmente no transitaba la víctima y no es aquella donde fallece (…) Se puede constar con un video que a las 4:39 el imputado aborda a la víctima, desciende de un vehículo, no va a pie. La víctima retrocede y sin mediar provocación alguna el imputado le efectúa un disparo (…) creemos que la víctima además en ese momento se estaba cubriendo, se estaba protegiendo. Eso además coincide que al ser abordada retrocede al ver alguien con un arma de fuego”, concluyó el fiscal.

La medida cautelar de prisión preventiva fue tomada por el Quinto Juzgado de Garantía, tras la formalización de homicidio simple, siendo derivado el imputado a un recinto especial para carabineros.

Aton Chile