Joven desaparecido fue hallado en un basurero y envuelto en una alfombra

Damián Luna Salgado (29) fue visto por última vez con vida por su familia el pasado 17 de septiembre en la comuna de Curanilahue, Región del Biobío, hasta ser encontrado muerto el pasado jueves al interior de un basurero y envuelto en una alfombra.

Según informó La Estrella de Concepción, tras la desaparición, se presentó la denuncia respectiva el 20 de septiembre, concretándose su hallazgo hace un par de días.

La víctima fue encontrada en el sector rural de Descabezado, al sur de Curanilahue, a unos 400 metros de una cancha de carreras a la chilena. Estaba al interior de un contenedor de basura, envuelto en una alfombra.

El mayor de Carabineros Jonathan Larraín, detalló que “el o los autores de este hecho utilizaron la geografía del sector, que es una quebrada de diez metros, a la cual algunas personas vienen a botar desechos. En ese lugar dejaron el cuerpo, al interior de este tacho, el cual habría sido lanzado hacia abajo”.

La madre de la víctima señaló por su parte que “confío en el trabajo que están haciendo los detectives y Carabineros. Espero que detengan a las personas que le hicieron esto tan malo a mi hijo. Esto no tuvo por qué ser con tanta maldad, si tuvieron una pelea, pudo haber terminado a golpes, no sé, pero no en esto tan horrible”, según consigna el citado medio.

La Brigada de Homicidios de la PDI quedó a cargo de investigar este crimen, esperando el informe del Servicio Médico Legal para conocer las causas de la muerte del hombre.