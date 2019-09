Gerente general de Essal: "Lo sucedido en julio (Osorno) fue un incidente aislado"

José Sáez, gerente general de Essal se refirió al corte de agua que afectó a Osorno a principios de julio señalando que “lo que esperamos es que a Essal se le trate en forma ecuánime. Y esa imparcialidad incluye la decisión final que tome la SISS”.

Luego de la crisis sanitaria vivida en Osorno, que mantuvo por más de 10 días sin suministro de agua potable a la población, este domingo en entrevista con El Mercurio, el gerente general de la sanitaria entregó su visión sobre lo ocurrido y la hoja de ruta que la compañía está siguiendo tanto para revertir el escenario de sanciones en curso, como a nivel operativo en la zona.

Para Sáez el “incidente en julio fue lamentable y doloroso para cada uno de los vecinos de Osorno, no me cansaré de decirlo”, pero advirtió que “ni se nos puede juzgar toda la trayectoria de la compañía por los hechos de julio, porque Essal ha mantenido históricamente unos niveles muy aceptables de calidad del servicio y así lo reconocen los datos publicados por la propia superintendencia”.

Sin embargo la empresa ha vivido una serie de cuestionamientos en su contra, debido a una serie de episodios como el vertimiento de aguas servidas en Ancud, algo que para la empresa es necesario esclarecer.

“Apostamos por la transparencia total. Una prueba de ello es la acción judicial para aclarar lo que sucedió en Ancud, donde una vez más se nos ha culpado con antelación. Existe un problema importante en las regiones donde operamos, que es la carencia de infreaestructura de recolección de aguas lluvia, materia que no es de competencia de la compañía”, señaló.

Reconoció que recomponer la confianza no se consigue de un día para otro, por lo que pondrán todos los esfuerzos para recuperarla. Como inversiones por unos US$ 215 millones. “Debemos partir de la base que lo sucedido en julio fue un incidente aislado, lo que no implica minimizar el impacto que tuvo en la comunidad de Osorno”, dijo.

Por lo que sostuvo que “no estamos en presencia de un hecho reiterado como lo establece la legislación para la caducidad de la concesión“.

La empresa aseguró además que “tampoco ha existido un incumplimiento permanente del servicio que presta la sanitaria. Lo anterior es totalmente consistente con los dictámenes de la SISS para casos precedentes respecto a otras empresas sanitarias”.

Sin embargo acusó de “falta de imparcialidad de la Superintendencia”. Ello, porque a su juicio, “a través de los medios, la autoridad en terreno emitió diversos juicios preliminares sobre las sanciones y caducidad de la compañía, previo a contar con la totalidad de los antecedentes técnicos y de las alegaciones de la sanitaria”.