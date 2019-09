"Las mismas falacias": Diputado Jackson criticó el actual sistema de pensiones

Giorgio Jackson, diputado del Frente Amplio, se refirió en Estado Nacional a la actual polémica que existe sobre el sistema de pensiones, luego que el Tribunal Constitucional acogiera a trámite el recurso interpuesto por una profesora para retirar sus fondos.

“Cuando se trata de una acción legal, el problema no es el resultado en el TC, porque no va a declarar que se pueda retirar, lo que pasa es que con esto va a estar consolidando que los recursos no son propiedad de las personas”, aseguró el parlamentario en el programa de TVN.

Además aprovechó la instancia para criticar el actual sistema, señalando que existen muchas restricciones para acceder a los dineros que cada uno ahorra durante años: “Está bien que existan las cláusulas que le ponen límite a la propiedad, pero en este caso parece un corralito”, dijo.

Bajo ese marco, planteó las opciones que tendría el Tribunal Constitucional para el fallo sobre el caso de la profesora: “El TC tiene dos opciones, si falla a favor de la profesora puede empezar a quedar la embarrada al sistema“, aseguró, explicando que varios comenzarían a solicitar algo similar, pese a no tener la necesidad. Y continuó: “o la otra alternativa es decir que estos fondos ‘se dice que son propietarios’ pero no lo son, es súper violento para la gente (…) No son suyos porque no pueden hacer nada con ellos“.

Profundizando en el tema, el parlamentario argumentó que en la práctica los fondos de pensiones no son propiedad de las personas, ya que las únicas libertades que tienen sobre ellos es decidir ponerlos en un fondo con más o menos riesgo, o cambiar la empresa de AFP a la que están afiliados.

Además, Jackson aseguró que, a su juicio, lo mejor sería “cambiar el sistema” de pensiones, mostrándose “absolutamente” de acuerdo con terminar con las AFP.

Reforma a las pensiones

El diputado aseguró que con el aumento del 4% a la pensiones propuesto en la reforma impulsada por el Gobierno no se alcanzará a complementar la caída que ha tenido progresivamente la rentabilidad de los fondos en las últimas décadas.

Sobre esto señaló que “con este 4% extra, en 48 años más vamos a darnos cuenta de que la promesa de que aumentan nuestra pensiones en un 40% van a bajar, porque no estimamos que iba a bajar tanto la rentabilidad”.

Y agrega que “estamos construyendo las mismas falacias y las mismas expectativas de arreglar el sistema que se hizo en el año 81′, cuando José Piñera inventó el Mercedes Benz”.

Aton Chile.