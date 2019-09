"Es un tema grave": Presidente Piñera discrepa con Donald Trump por cambio climático

El Presidente Sebastián Piñera señaló que “discrepa” con su par de Estados Unidos, Donald Trump, quien no cree en los efectos del cambio climático.

El mandatario afirmó que la crisis climática en el planeta es un tema grave en conversación con el programa Mesa Central de Canal 13.

“Hoy día la evidencia científica es tan categórica, tan definitoria que yo creo que no hay espacio para los escépticos (…) yo francamente discrepo del presidente Trump, he visto la evidencia, me he reunido con los científicos, el cambio climático es un tema gravísimo, urgente, hay que enfrentarlo ahora“, dijo el Mandatario.

El jefe de Estado reiteró su compromiso con transformar a Chile en un país carbono neutral al año 2050 con medidas como el fin de la matriz termoeléctrica a carbón el 2040, entre otras medidas.

Agencia UNO.