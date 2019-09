Municipalidad de Santiago está multando a personas que compren a ambulantes

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, lanzó la campaña “¡Ojo! Te están mirando” que tiene como objetivo desincentivar la compra en el comercio ambulante ilegal a través de la fiscalización de inspectores incógnitos a vendedores y clientes.

Durante la campaña, funcionarios podrán multar a quienes compren productos a vendedores no autorizados, ya sea artículos como comida.

De acuerdo a los datos del municipio, durante la primera semana se cursaron 15 infracciones a clientes, cuyas multas ascienden hasta $147.393.

“Si no tenemos compradores, claramente no van a haber comerciantes ambulantes ilegales. Nosotros tenemos más de dos millones y medio de personas que vienen todos los días al Casco Histórico y a barrios como Franklin y Meiggs. Por eso, el llamado es a no comprar artículos en la calle porque vamos a estar fiscalizando con nuestra brigada de inspectores incógnitos y también con nuestras cámaras de seguridad”, dijo el Alcalde Alessandri.

La autoridad detalló que los compradores arriesgan multas de hasta 3 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), es decir, $147.393.

El alcalde explicó que se enviaron más de 60 oficios y afiches a distintos servicios públicos que están apostados en la comuna para que sus funcionarios no compren en el comercio ambulante ilegal.

