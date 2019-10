¡Ojo! Te Están Mirando: Lanzan campaña contra el comercio ilegal en Santiago

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri; el concejal Juan Mena; la capitán de Carabineros, Bárbara Muñoz, y el subprefecto de la Policía de Investigaciones, Sergio Leal, lanzaron la campaña ¡Ojo! Te Están Mirando, que tiene como objetivo principal desmotivar a los compradores de artículos y alimentos a comerciantes informales, a través de la fiscalización que ya está realizando la brigada de inspectores incógnitos a vendedores y clientes.

“Si no tenemos compradores claramente no van a haber comerciantes ambulantes ilegales. Nosotros tenemos más de dos millones y medio de personas que vienen todos los días al Casco Histórico y a barrios como Franklin y Meiggs. Por eso, el llamado es a no comprar artículos en la calle porque vamos a estar fiscalizando con nuestra brigada de inspectores incógnitos y también con nuestras cámaras de seguridad”, dijo el alcalde.

La campaña, que se enmarca en el Plan Comercio Justo, incluye adicionalmente una labor educativa que se realizará en la vía pública para que los vecinos de Santiago y las más de dos millones de personas que llegan cada día a la comuna, sepan que no está permitido comprar en el comercio ambulante ilegal y que arriesgan multas de hasta 3 Unidades Tributarias Mensuales, es decir, $147.393.

Asimismo, se enviará información a las embajadas desde donde proviene la mayor cantidad de turistas que visitan la comuna, para que el indiquen a sus ciudadanos que no está permitido comprar en el comercio informal. Durante la primera semana, la brigada de inspectores incógnitos cursó 15 multas a compradores.

“Hemos hecho un trabajo importante, la semana pasada cursamos 15 infracciones a compradores y además mandamos más de 60 oficios y afiches a distintos servicios públicos que están apostados en la comuna para que sus funcionarios no compren en el comercio ambulante ilegal. Hacerlo es competencia desleal, afecta su salud y afecta gravemente a la economía local”, explicó Alessandri.

Por su parte, la capitán Muñoz, explicó que se está “trabajando en conjunto con la Municipalidad de Santiago y la PDI para combatir el comercio ambulante ilegal y proteger al comercio establecido. Desde la semana se ha redoblado la fiscalización a quienes compran, venden o amparan al comercio ilegal”.

En el marco del Plan Comercio Justo, para controlar la venta ambulante ilegal de artículos y alimentos en la vía pública, se han decomisado desde enero de 2017 hasta el 31 de agosto de 2019, 251 toneladas de alimentos sin resolución sanitaria; 195.330 artículos de diversos tipos; 260.891 prendas de ropa falsificada; 69.035 prendas de vestir y 9.027 carros utilizados en la venta de comida. Además los vendedores callejeros bajaron un 97% en el Casco Histórico y las ventas de los comerciantes autorizados aumentaron cerca de un 30%.

Agencia Uno