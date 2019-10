Más de mil personas fueron infraccionadas por no pagar el transporte público

Un total de 1.065 personas fueron infraccionadas hoy por no cancelar su pasaje en el transporte público metropolitano en medio de un nuevo operativo masivo de evasión realizado por inspectores del Ministerio de Transportes en conjunto con funcionarios de Carabineros.

Más de 50 inspectores del Programa de Fiscalización, acompañados de un número similar de Carabineros, reforzaron en 25 puntos consecutivos la validación de pasajes en los buses del sistema en la capital y lograron controlar a cerca de 18 mil pasajeros.

“Estamos mejorando y modernizando la forma de transportarse de los capitalinos, con nuevos buses más amables con el medio ambiente, por lo que no pagar el pasaje sigue siendo un hecho inaceptable. Quienes evaden el pago de este servicio, afectan el sistema de transporte y perjudican a quienes a diario sí pagan su pasaje”, enfatizó Paula Flores, jefa del Programa de Fiscalización del Ministerio de Transportes.

En este sentido, la autoridad recordó que está vigente el Registro de Evasores que contempla sanciones adicionales a quienes no pagan la multa por no cancelar su pasaje.

“En la actualidad, el registro contiene poco más de 8 mil personas que se arriesgan a sanciones tales como no poder sacar permiso de circulación o no optar a la TNE por evadir y no haber cancelado esta multa”, recordó.

Durante la fiscalización masiva de evasión, Carabineros también logró la detención de 4 personas que tenían órdenes de arresto pendientes.

En lo que va de este año, se ha fiscalizado a cerca de 554 mil pasajeros para verificar el pago de pasajes y, como resultado de estas revisiones, se han cursado cerca de 45 mil infracciones.

