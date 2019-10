Iris Salaberry desmintió tráfico de influencias en caso de ex subsecretario

La exfuncionaria de la Municipalidad de Ñuñoa, Iris Salaberry, desmintió al alcalde, Andrés Zarhi, respecto a los motivos derivó en su salida, asegurando que se trata de un montaje y tanto ella como su hermano son gente decente.

La mujer, quien fue acusada de intervenir en el caso de su hermano, el exsubsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry, luego que éste no respetara tres semáforos en rojo e insultar a un inspector municipal, dijo que todo lo que ha ventilado es falso.

“No hubo altercado, mi hermano me llama para decirme que va a camino a la casa y que le parecía extraño que un auto lo iba hostigando, no existe (el insulto), no existió ningún acontecimiento”, indicó Iris Salaberry en el matinal Bienvenidos de Canal 13.

Agregó la exfuncionaria municipal que toda esta situación ha conllevado un enorme daño a su familia y a la de su hermano.

“Somos gente decente (…) esto pasa por actuar bien”, aseveró.

En relación a quien estaba a bordo del vehículo al momento de los hechos, la mujer aseguró que iban cinco personas: ella, su hijo, su madre de 82 años, Felipe y un hijo de él.

Finalmente, Iris Salaberry manifestó que el alcalde de Ñuñoa, Andrés Zarhi, mintió al decir que ella intervino en el caso de su hermano.

“Jamás hubo tráfico de influencias”, aseguró.

Aton Chile