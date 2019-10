Javier Olivares relató lo sucedido para ser deportado de Egipto: "Sufrí una detención irregular"

El periodista chileno Javier Olivares relató a través de un video cómo fue su detención en Egipto y que, posteriormente, derivó en su deportación. El corresponsal de T13 contó que estuvo tres días sin libertad.

“Fueron horas, fueron días bien duros para mí, para mi familia, principalmente porque sufrí una detención irregular, una detención arbitraria por parte de las autoridades egipcias, principalmente por la policía cuando me encontraba en un balneario de Egipto llamado Sharm el sheij, que es un lugar que está aproximadamente a unas 7 horas de la capital de Egipto, de la capital de El Cairo”, dijo el periodista a Canal 13.

Según el comunicador, “lo único que yo estaba haciendo era caminando por una costanera con una cámara de fotos, con un trípode y con una mochila. La policía al verme extranjero se me acercó, me pidieron mis documentos, me condujeron hacia un cuartel policial, me tuvieron ahí encerrado, me quitaron todo el dinero que tenía. Yo tenía 800, me quitaron 600 dólares”.

Además, Olivares dijo que le quitaron sus equipos y que lo mantuvieron incomunicado hasta que “logré convencer a un policía y luego de que él me quitara una cantidad de dinero me pasó mi celular y ahí pude recién hablar con mi papá, enviar un mail rápido a la embajada de Chile en El Cairo”.

Por último, detalló que el cónsul chileno lo acompañó durante el proceso y que fue gracias a aquella gestión que se puso en contacto las autoridades.