Natalia Compagnon: "Me dejaron como la mala de la película"

Natalia Compagnon, nuera de la expresidenta Michelle Bachelet, apareció públicamente este jueves en “Llego tu hora, de TVN, y comparó lo que vivió con el caso Caval como un tsunami y aseguró que no tiene por qué arrancar del país.

La esposa de Sebastián Dávalos dijo que “nunca pensé en irme de Chile. No porque uno tiene que enfrentar las cosas. Tal como lo dije el primer día yo siempre he dado la cara, siempre he estado disponible para todo lo que se me requiera”.

“Siempre he estado dispuesta a que se sepa la verdad lo más rápido posible y yo no hice nada por lo que tenga que salir arrancando de este país. Mientras esta situación no se solucione, no tengo por qué arrancar”, añadió.

Sobre cómo vivió todo lo que ocurrió con el Caso Caval, Compagnon sostuvo que “es lo más parecido a un tsunami que te puede pasar en la vida, porque arrasa con todo, amistades, familia… Y cuando la ola se va, es muy poquito lo que queda. Entonces tienes que empezar a reconstruir y buscar como va a seguir tu vida”.

“En algún momento dije que me sentía discriminada porque en relación con otros casos que han habido en los últimos años, al igual que el nuestro, siento que se me midió con una vara un poquito distinta. Desde hechos como cuando traté de salir fuera del país y me pedían exigencias que eran muy superiores que las que le pidieron a otras personas”, recordó.

“Siento que los medios conmigo fueron bien duros y creo que caricaturizaron de alguna medida y me dejaron como la mala de la película, la villana. Hicieron de un caso judicial una teleserie”, añadió.

“Nunca fui amiga de Andrónico Luksic”, aclaró Compagnon quien finalmente, culpó a Rodrigo Peñaillo, ex ministro del Interior, por el manejo del caso. Dijo que manipuló el caso Caval a su favor y “permitió que hubiera un descontrol de la situación”. También lo acusó de falta de “lealtad” con la exmandatataria y aseguró que “se mareó un poquitito con el poder”.

