La decisión del Frente Amplio: pactar o no con la ex Nueva Mayoría

Los parlamentarios y principales figuras del Frente Amplio se reunieron este sábado para la realización del Congreso Estratégico de la coalición que se extenderá por dos días en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.

Tras cinco meses de trabajo de discusión de las bases, el FA redactó un documento de 49 páginas donde se precisan los mecanismo de deliberación para la jornada -que, según La Tercera incluirá preguntas abiertas y cerradas para llegar a acuerdos- y una serie de materias que serán discutidas y en las que hubo en general alto grado de consenso a nivel de “unidades congresales”, que agruparon por regiones y comunas a distintos dirigentes del conglomerado.

Así, por ejemplo, el escrito plasma un crítico diagnóstico respecto del “desempeño” del Frente Amplio durante el primer año de gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

“Existe una evaluación crítica de las Unidades Congresales, en tanto se considera que el FA se ha mostrado como falto de proyecto político propio, lo que ha impedido aprovechar el capital político acumulado por el conglomerado y ha dificultado una reacción sustantiva ante episodios coyunturales favorables a nuestros intereses. El Frente Amplio como coalición se ha percibido como falto de liderazgo, lo que se ha traducido en que hemos tenido un débil rol de oposición”, se lee en el escrito, donde se precisa que el diagnóstico tuvo un 78% de “consenso”.

Pese a que el texto expone en general materias con alto nivel de coincidencia, el Congreso Estratégico estará marcado por la discusión en torno a las políticas de alianzas del Frente Amplio, donde no hay unidad en torno a los alcances de éstas.

De hecho, los participantes del cónclave de este fin de semana – 300 de los principales dirigentes y parlamentarios del bloque- deberán pronunciar por las siguientes alternativas.

a) “Actualmente no se debe impulsar los ejes del discurso y las acciones definidas por el Congreso FA, con ningún miembro del denominado Duopolio, mientras los partidos de la ex Nueva Mayoría no hayan terminado su histórica vinculación con la institucionalidad Neoliberal en nuestro país”.

b) “Los ejes del discurso y las acciones definidas por el Congreso FA, pueden ser impulsados, cuando ello sea útil, con aquellas fuerzas políticas progresistas de la oposición que se comprometan con el avance de una agenda de derechos. Lo anterior, siempre teniendo como base el Programa de Muchos como eje configurador de eventuales acuerdos puntuales, permitiendo así la generación de una agenda conjunta que mantenga el énfasis en la transparencia, la probidad y la lucha contra la corrupción”.

Aton Chile.