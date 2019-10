Auth y petición de renuncia: "Si esa queja es mayoritaria, mañana dejo el cargo"

El diputado independiente Pepe Auth salió al paso de los cuestionamientos en contra de su persona por el voto negativo a la acusación constitucional en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos. Aseguró que “el instrumento de la acusación constitucional no es un instrumento para resolver diferencias políticas“.

En entrevista con Mesa Central el diputado respondió a las peticiones de renuncia. “Si alguien tiene alguna queja respecto al modo en que yo participo en la conducción de la Cámara, puede expresarla, y si esa queja es mayoritaria, yo mañana dejo el cargo“, afirmó.

“Yo, apego a los cargos no tengo, pero no voy a renunciar porque me lo pida Alarcón, Jaime Naranjo y Ricardo Celis, ni siquiera las bancadas”, añadió.

Respecto al rol de los parlamentarios contrarios al Gobierno de Sebastián Piñera, puntualizó que “la oposición no puede pretender sucedáneos de la unidad (…) la oposición que necesitemos que por reflejo vote a favor o en contra, tiene que analizar caso a caso“.

El parlamentario aseguró que “hay muchos que todavía ven la unidad opositora desde la lógica binominal, que establecía dos bloques cristalizados”.

“La oposición, si quiere ser creíble, tiene que tener el mismo comportamiento cuando gobierna y cuando es oposición“, cuestionó.

Aton Chile.