Ex-ministro José Ramón Valente lanzó un libro de cuentos infantiles

El ex ministro de Economía, José Ramón Valente, lanzó 500 copias de un libro de cuentos infantiles titulado “Sara y la princesa Anna”, que se basa en historias que le contaba a sus hijos.

“Un día estaba leyendo en un avión (camino a Boston), (…) tomé el computador y dije: ‘Voy a escribir este cuento que por 20 años les he estado contando a mis hijos‘”, dijo Valente en una entrevista a diario El Mercurio.

En la misma línea, el ex-titular de Economía detalló que “la historia es protagonizada por Sara, una niñita que, si bien lo tiene todo, no tiene lo más importante: no tiene amigos. Tiene relaciones sociales, pero no amigos, y lo que ella quiere es tener amigos de verdad”.

“Este es mi cuarto libro, el primero de cuentos. Si le va bien y si veo que esto es una veta, obviamente voy a verlo”, precisó.

Por otra parte, aclaró su recordada frase “no leo novelas, porque siento que no tengo tiempo”, asegurando que realmente siempre ha leído libros de todo tipo.

Agencia UNO.