Ministro Chadwick declarará como testigo en juicio oral de Caso Catrillanca

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, anunció que declarará como testigo en el Caso Catrillanca en el juicio que se realizará el 26 de noviembre, a las 9.00 horas, en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol, Región de la Araucanía.

“Estoy citado como testigo, voy a cumplir con mi responsabilidad como testigo. La expectativa que tengo que es que en el juicio la acusación que hizo la Fiscalía (…) logre demostrar en el juicio oral las responsabilidades que están comprometidas”, afirmó la autoridad en el programa Estado Nacional de TVN.

Chadwick indicó que el caso lo afecta en el ámbito personal, pues está comprometido con la investigación.

“Cuando estaba trabajando con todas mis fuerzas y motivación en hacer un cambio en la forma de actuar de Carabineros, en la cultura institucional a la cual le tengo la mayor admiración (…) obviamente que me duele que se haya producido una operación policial que no respetó las normas legales, los protocolos y que terminó con la muerte de un joven, y que después yo como ministro del Interior haya recibido un informe que era falso, que encubría esos hechos”, explicó.

“Sí, me dolió. Pero en mi trabajo y en motivación y en mi responsabilidad política no me disminuyó ni un segundo y tuve que enfrentar, y lo hice, en todas las instancias (…) asumir lo que responsablemente como ministro hice para esclarecer la verdad, acompañar en la justicia y tomar medidas para que esto no vuelva a suceder”, afirmó Chadwick.