Corte Suprema descartó enfrentamiento con el Tribunal Constitucional

El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, se refirió al conflicto con el Tribunal Constitucional, luego de que el máximo tribunal del país estableciera que podría revisar los fallos del TC.

“Es una reacción que revela la preocupación que tiene el Tribunal Constitucional sobre este asunto. Me parece que es una posibilidad que se da de conocer realmente en qué consiste el problema y eso a mí me parece importante”, comentó el juez.

Según Brito, “el problema consiste en una resolución de una de las salas de esta Corte y eso es todo lo que hay, no significa que la Corte como tribunal, comprometiéndose completamente en el tema, haya tomado una resolución que esté afectando al Tribunal Constitucional”.

El magistrado explicó que se trata de “un asunto particular que ha sido resuelto de la manera que ustedes conocen y eso ha motivado la preocupación del Tribunal Constitucional”.

“La forma en que surge la decisión es la usual, es una causa más, con una trascendencia muy particular desde luego, pero es un asunto jurisdiccional, es una causa más de la tantas que resuelven por este tribunal, no tiene nada de particular la forma en que esto se presenta”, dijo.

Brito, agregó que “la jurisprudencia de los tribunales es un proceso más largo que una sola resolución, pero cuando le digo que es un asunto de naturaleza jurisdiccional, lo que también estoy diciendo tácitamente claro, lo que estoy diciendo también es que ya se resolvió y el asunto está resuelto, está decidido”.

Además, descartó que haya una lucha de poderes entre ambas instituciones. “Tengo la certeza de que es una resolución que no ha sido aceptada por el Tribunal Constitucional, ha manifestado su opinión y me parece muy bien que las razones se estén dando a conocer y las estemos compartiendo con la opinión pública”, apuntó.

Por último, el presidente de la Corte Suprema señaló que “aquí no estamos enfrentados en este momento a un quiebre o a un riesgo de la estructura jurisdiccional del país, eso yo lo veo de manera clara, lo veo en pleno funcionamiento y parece ser reiterativo, pero hay que estar a la espera si surgen nuevos casos porque es una cuestión de carácter jurisdiccional y no de acuerdos que hayan que hacerse ni representarse más que antes”.

Agencia Uno