Gremios de la salud refutaron presupuesto por "ser el más bajo en 5 años"

Los gremios de la salud se manifestaron frente al Palacio de La Moneda para mostrar su disconformidad por el presupuesto anunciado para esta área.

Los dirigentes de los colegios argumentan que los montos asignados en el proyecto de ley, que debatirá el Congreso Nacional, no dan cuenta de los reales requerimientos que tiene el sector ni menos responden a las urgentes necesidades que tiene la población más desprotegida del país.

La presidenta del Colegio Médico, Dra. Izkia Siches, manifestó que el presupuesto planteado por la autoridad, con 5,7% de aumento en salud, es el más bajo de los últimos 5 años.

“A diferencias de otros años, queremos llamar a los pacientes y trabajadores del sector a no permitir que este año con este presupuesto tan paupérrimo y que es el más bajo de los últimos 5 años, no avance si es que no tiene un aumento sustantivo”, indicó.

Aton Chile