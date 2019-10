¿Metro en el Parque Araucano?: Opositores en Las Condes dicen que llegarán a las últimas consecuencias

Este miércoles una de las voceras del descontento ciudadano en Las Condes, Mónica Silva, habló con “El Rompecabezas” de Agricultura sobre los planes del Metro para tener una estación en pleno Parque Araucano como parte de la Línea 7 que iría de Renca a Vitacura.

“Estamos preocupados porque van a sacar un pulmón verde en la comuna de Las Condes cuando podrían ponerla en otro lado. Son 50 árboles autóctonos que van a sacar y van a destruir áreas verdes”, indicó.

“Pueden ponerlo en el Parque Arauco, a dos cuadras está Kennedy, lo pueden poner afuera. Nosotros no estamos en contra del Metro porque el Metro es una ayuda para movilizarnos. Yo no tengo auto, me movilizo en el Transantiago”, afirmó.

Pero han dicho que una de las razones es que va a aumentar la delincuencia al margen de destruir áreas verdes.

– Le voy a explicar lo que pasó con eso de “va a llegar la delincuencia”. Me llamó la periodista de La Tercera… y antes de la entrevista ella me empieza a conversar cosas y antes de grabar la entrevista empezamos a hablar de estadísticas de delincuencia por el Metro, en una entrevista donde salió el alcalde hace tres semanas hablando de los lanzazos afuera del Metro Los Dominicos.

El alcalde Lavín está defendiendo la estación en el Parque Araucano…

– Pero si todos defendemos la estación de Metro, pero no adentro del Parque Araucano.

La posición de ustedes es razonable, pero ya se construyó una iglesia.

– Y va a pasar lo mismo. Y lo mismo en el parque Los Dominicos. La masividad de gente destruye los parques.

El Metro dice que tiene estudios ambientales. ¿Han hablado con ellos?

– Las autoridades. Pero van a tener que hacer un nuevo estudio y hacerlo por fuera, porque nosotros no vamos a permitir poner la línea de Metro dentro del parque.

Hasta las últimas consecuencias.

– Hasta las últimas consecuencias, porque no corresponde.

Respecto a las medidas que tomarán, por lo pronto se hará una marcha este sábado a las 12.00 del día en el Parque Araucano lo que fue apoyado por el alcalde Joaquín Lavín y dos concejales.