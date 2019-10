"El Estado ha tratado con violencia a la periferia": Alcaldesa de La Pintana busca responsables de bala loca que mató a guagua

Un duro despertar tuvo la comuna de La Pintana luego de que esta madrugada una bala loca impactara a una guagua de 9 meses que dormía en su casa con sus padres, dejándola herida de gravedad y provocándole la muerte durante esta tarde.

La alcaldesa de la comuna Claudia Pizarro habló con Pedro Carcuro en “El Rompecabezas” de Agricultura. Acá parte de la entrevista:

Debe ser el peor día suyo como alcaldesa.

– Así es. Es trágico despertar con esta noticia y una familia en particular que no ha dormido nada. Ni siquiera dentro de la casa están a salvo en la comuna de La Pintana.

¿Por qué está pasando esto? Poniendo esto como eje central, que se está repitiendo no solo en La Pintana.

– Yo creo que el Estado ha tratado con violencia a la periferia. No lo estoy justificando, pero yo tampoco me lo explico y encuentro otra respuesta. Nosotros hacemos lo imposible por ocupar los espacios, por arreglar plazas con los recursos que tenemos, sin embargo nada es suficiente cuando ha habido un estado de abandono en muchas, muchas décadas. Yo sé que estás cosas nunca van a suceder en Las Condes, Providencia, etcétera, en las comunas del barrio oriente. Pero sí en nuestras comunas sí suceden. No es la primera vez. Eso me impacta más que todo quizás, pero no es la primera vez que una bala asesina le da a un pequeño ni en La Pintana o en otras comunas. No podemos tener armas, ¿para qué tenemos armas?, ¿por qué hay un sector que son delincuentes que están armados?, ¿por qué se le venden municiones a los delincuentes?

Usted habla de uso de armas, de delincuencia que casi habita con prepotencia en muchas comunas de la periferia de Santiago y de otras grandes ciudades del país. Yo creo que cualquier carencia que efectivamente existe de estas comunas no puede justificar el accionar de los delincuentes, alcaldesa.

– No, por supuesto que no. Un cuarto para las 3 de la mañana fue el disparo, un cuarto para las 5 (de la tarde) falleció Baltasar, aquí en el hospital. Es verdad, han sido horas del terror, ha sido un huracán para la comuna de La Pintana. Creo que quizás la persona, el asesino, sea de La Pintana. Se está investigando esto. Llamamos a la población, cualquier dato que tengan también acercarse a la municipalidad, llamar al 1441. A este infame hay que encontrarlo.

Alcaldesa Pizarro, ¿las primeras investigaciones llevan a encontrar algunos datos?, ¿Una pugna entre bandas rivales, es un hecho en que participó gente bajo la influencia del alcohol, un tema de drogas tan habitual?

– Ninguna de esas cosas sucedió anoche en ese sector. Esta es una familia honesta, esforzada, la mamá vende sushi, es mamá de cuatro niños. Su pareja, el papá, es un venezolano que se vino a Chile buscando tranquilidad y trabajo y se encuentra con que su primer hijo es asesinado. Es dramático. No hubo balaceras, es un barrio tranquilo, no como otros de La Pintana. Por contar esto no estoy estigmatizando, está sucediendo, los delincuentes son los que estigmatizan. A dos cuadras limitamos con El Bosque, hay un sector súper complejo, que nosotros creemos que es de ese lugar, de la calle Nueva Imperial, donde hay departamentos que se han construido con violencia.

