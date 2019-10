“Arriba Profes de Chile” inscribe su candidatura al Regional Metropolitano

“Arriba Profes de Chile, con autonomía y dignidad” inscribió su candidatura al Regional Metropolitano del Colegio de Profesores, entregando una señal de “renovación, coherencia y unidad al interior” del gremio.

La lista al regional la integran el Movimiento por la Unidad Docente (MUD), Movimiento Amplio por un Nuevo Colegio (Manc), Movimiento de Educación Diferencial (MED), Asociación Intersindical de Trabajadores (AIT) y Convergencia Social (CS), quien se suma a la alianza al igual que otras organizaciones integrantes del Frente Amplio, como Igualdad y Comunes.

“Uno de los aspectos más relevantes es la gran unidad y diversidad de las fuerzas que componen la lista”. “Somos la única lista que no tiene pactos con partidos de la ex Nueva Mayoría” y esto es así, porque “nuestras organizaciones vienen trabajando hace años en las bases del magisterio, por lo cual resulta natural ir juntos a las elecciones: no creemos en los pegoteos electorales”, sentenció Eduardo González, candidato nacional y vocero del MUD.

“A nivel nacional, la lista ‘Arriba Profes de Chile’ recoge el guante frente a quienes cuestionan una política añeja al interior del Colegio de Profesores, y que por el contrario desean una renovación de los liderazgos, donde jóvenes puedan ejercer conducción junto a dirigentes de experiencia. Se viene un escenario clave donde se deben abordar temáticas que no pueden esperar como el agobio laboral, el fin de la prueba SIMCE, el pago de la Deuda Histórica, y el fortalecimiento de la educación pública, a través de construir una propuesta pedagógica para un nuevo Chile, que incluya mejorar las condiciones de trabajo y enseñanza del profesorado”, remarcó.

La candidatura al Regional Metropolitano está integrada por los siguientes profesores:

1. María Eugenia Araya (MANC)

2. Alejandra Oliva (MUD)

3. Otilia Pérez (MANC)

4. Jorge Muñoz (AIT)

5. Javier Insunza (CS)

6. Loreto Muñoz (MED)

7. Darío Vásquez (MANC)

Agencia Uno