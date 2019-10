Masiva asistencia a V Seminario Internacional de Uso Medicinal del Cannabis

Un cierre multitudinario tuvo este sábado el V Seminario Internacional de Cannabis Medicinal, organizado durante dos días por Fundación Daya.

El Círculo Español fue el lugar para la clausura del encuentro, al que asistieron más de 500 personas tras la inauguración del viernes 11 en el Centro Arte Alameda.

La jornada sabatina contó con las palabras de bienvenida del Ministro y Vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, y del ex Presidente del Colegio Médico y hoy Decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Mayor, el Doctor Enrique Paris.

“Soy ajeno al mundo de la ciencia y de la medicina, salvo como usuario de medicamentos. Tengo la experiencia de mi señora, quien sufre de lupus y de enfermedades autoinmunes desde hace muchos años. Ella ha buscado alivio a través de la medicina tradicional, y también con tratamiento de flores, reiki, inmunoterapia y cannabis. Y ella ha experimentado los efectivos paliativos del dolor y el ordenamiento del sueño, que son tan importantes en la vida diaria. Y como Ministro de la Corte Suprema he participado en diversas cuestiones relacionadas con la Ley 20.000, que no solo se debe centrar en lo prohibitivo, pues lo central es privilegiar la salud, lo que muchas veces no entienden los agentes encargados de fiscalizar el cumplimiento de la ley. Es de esperar que la legislación se abra y permita que las personas, dentro de una adecuado marco regulatorio, puedan tomar los camino que les parezcan mejor para su salud”, señaló Lamberto Cisternas.

“Siendo presidente del Colegio Médico hace años recibí a Fundación Daya y los apoyé, porque estoy de acuerdo con el uso medicinal del cannabis, porque esta sustancia bien tratada y estudiada cumple con lo exigido a cualquier fármaco. Este es un medicamento útil y necesario para la salud de los pacientes y nadie nos va a apartar de esa línea de trabajo. No hay que olvidar que una gran cantidad de medicamentos son obtenidos de plantas, y que todos los medicamentos producen efectos adversos, por lo que no me vengan a decir que el cannabis no actúa porque los tiene. Eso es una mentira enorme que hay que aclarar para desechar varios ataques a su uso. La medicina también tiene que ver con la compasión, que es lo que mueve a Fundación Daya, y significa sentir con el paciente. Por eso los críticos de Fundación Daya, quienes atacan en base a la ceguera y la ignorancia, olvidan que el médico puede curar a veces y debe aliviar a menudo, pero tiene que consolar siempre. Ellos no entienden lo que está pasando y no viven de acuerdo a los tiempos, y a lo que significan el derecho a la vida y a la salud”, indicó Enrique Paris.

Por su parte, la Directora Ejecutiva de Fundación Daya, Ana María Gazmuri, indicó que “uno de nuestros focos principales es la educación y la información, por eso es tan importante este Seminario que llega a su quinta versión consecutiva. Y nos insertamos en una mirada integrativa, con una medicina del buen vivir. Tuvimos expositores de nueve países y asistentes de once países, lo que muestra que querer tapar el sol con el dedo no corresponde a la comunidad científica informada. Invitamos a todos a conocer sobre esta sustancia segura, mucho más que los fármacos tradicionales. Nuestro mensaje es universal para dejar atrás los prejuicios e ir en beneficio de los pacientes”.

RECURSOS DE PROTECCIÓN

Cabe recordar que Fundación Daya anunció que la semana que viene presentará recursos de protección en nombre de dos mil 500 pacientes que hoy no pueden ser tratados con el aceite Cannabiol, debido a que el Instituto de Salud Pública (ISP) retrasó a comienzos de septiembre la autorización para la fabricación de una nueva partida de este fitofármaco en base a cannabis.

La última partida autorizada por el ISP de 3.600 unidades se acabó en agosto, por lo que Fundación Daya está articulando, con la ayuda de un grupo de abogados independientes, tales recursos de protección.

JORNADA VETERINARIA

Una actividad anexa y novedosa vinculada a este V Seminario Internacional se desarrolló, cuando la Fundación Daya y la Universidad Mayor organizaron una Jornada Veterinaria Sobre Uso Medicinal de Cannabis, que abordó el funcionamiento del sistema endocannabinoide y los aspectos clínicos sobre el tratamiento con cannabis sativa para pacientes veterinarios.

Este encuentro estuvo dirigido a estudiantes y profesionales del área, dueños de mascotas y usuarios de cannabis medicinal en general interesados en participar, y se realizó de 9:15 a 14:15 horas en la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Mayor, en Huechuraba.