Padres de niño baleado: "Solo pedimos que sea el último niño que muera así"

Los padres de Baltazar, pequeño bebé de sólo nueve meses que fue víctima de una “bala loca” en La Pintana rompieron el silencio, e hicieron un fuerte llamado a las autoridades y a la población a imponer un mayor control de armas.

“Queremos justicia, que Baltazar sea el último niño que abandone así una familia“, expresó el padre del lactante, Jainer Díaz, quien declaró también que “nadie se espera que algo así le suceda”.

“Baltazar llegó a nuestra vida y la cambió de una manera que nunca imaginé. Me dio fuerzas para luchar, para pensar más allá que sólo en trabajar. Pero mi hijo ya no está con nosotros. Por eso pido que todas estas personas que manipulan una arma de fuego, quizás por ego o creyéndose que son superiores, piensen en las repercusiones que tienen sus actos, dejando un dolor que jamás sanaremos. No es posible que una bala de una persona sin sentimientos termine con la vida de un niño”, agregó.

Por su parte, Linda Villegas, madre de la víctima, explicó cómo ocurrieron los hechos.

“En la madrugada del jueves estábamos durmiendo y despertamos por un estruendo; los niños lloran, prendemos la luz y veo a mi bebé totalmente ensangrentado. Agarramos el niño y en un vehículo no nos demoramos en llegar al hospital, pero todo resultó infructuoso para salvar su vida”, señaló.

La mujer pidió a las autoridades a imponer un mayor control en el uso de armas.

“Solo pedimos como padres y familia que Baltazar sea el último niño que muera en estas circunstancias. A mi no queda otra cosa que estar fría en este momento para afrontar todo esto y luego vivir mi duelo”, concluyó Villegas.

