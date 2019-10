Alcaldesa de La Pintana: "Estoy segura que la bala loca asesina proviene del mundo del narco"

Tras de la muerte de Baltazar, el menor de sólo de nueve meses que fue alcanzado por una “bala loca”, la alcaldesa de La Pintana Claudia Pizarro exigió un mayor control de seguridad y que el Gobierno reconozca que existe un grave problema con el mundo narco.

En conversación con Mesa Central, Pizarro aseguró que, a pesar de que Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) realizan importantes investigaciones, “el Ministerio Público pide bastantes antecedentes para dejarlos detenidos”. Agregó que “la justicia es demasiado garantista, nos piden muchas pruebas para que definitivamente la persona quede detenida y se cumpla la condena”, indicó.

“Yo estoy segura que la bala loca asesina proviene del mundo del narco, no puedo pensar que es de un trabajador. Siento que es del mundo del narco“, aseguró.

La alcaldesa comentó que no es la primera vez que ocurren estas cosas, y “hoy día estamos escandalizados porque ha sido horroroso pero no estamos a salvo en La Pintana, donde existe una pobreza multidimensional de un 40%. Estamos expuestos al peligro permanentemente de día y de noche”.

“Hay una ausencia del estado, porque no hay oportunidad, no hay herramientas. Acá la pega no la tiene que hacer solo carabineros, lo mas importante es la prevención, necesitamos colegios con jornada escolar completa”, aseguró la jefa comunal.