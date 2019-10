Alcaldesa de Olmué renunció para ser candidata a Gobernadora por Valparaíso

Con dos periodos como alcaldesa de Olmué, Macarena Santelices (UDI) deja la conducción de la comuna para presentarse como postulante a Gobernadora en la Región de Valparaíso, puesto que el el 25 de octubre es la fecha límite para que dejen su cargo las autoridades que deseen postular.

“Renuncio porque me apasiona el gran desafío de sacar adelante a la región. Quiero jugármela con todo por esta zona que adoro y que valora mi trabajo de tantos años, lo que se refleja en las encuestas”, sostuvo a El Mercurio de Valparaíso.

La periodista pone fin a dos periodos al mando de la comuna. Según indica la idea estaba rondando desde hace tiempo, cuando empezaron a aparecer los primeros sondeos de opinión.

“Yo les había prometido a los vecinos que no me iba a ir, pero la Región de Valparaíso está en una situación en que sería muy egoísta de mi parte no tomar esta decisión, porque estoy convencida de que se puede levantar y se pueden cumplir los sueños, tal como lo logramos en Olmúe”, afirmó.

Para Santelices es urgente la reactivación: “No podemos seguir figurando entre las regiones con mayores porcentajes de cesantía a nivel nacional. Lo segundo es el tema del agua y en esa línea habrá que tener mesas de conversación con los agricultores; en el Congreso por el Código de Aguas, donde hay que analizar una serie de situaciones, como por ejemplo, no podemos seguir siendo un paísdonde el consumo básico para las familias no sea un derecho humano”, expresó.

Según la alcaldesa es una determinación seria, conversada y planificada la que ha tomado. “Estoy segura que están todas las condiciones para ganar”, manifestó.

Hasta ahora Santelices es la única que ha oficializado su candidatura por Valparaíso. Se habla que el actual intendente Jorge Martínez, que la ex diputada Andrea Molina y que Beatriz Sánchez podrían sumarse a esta carrera.

“Valoro mucho todos los nombres que están en competencia, pero estoy segura que soy la única que tiene la fuerza, el carisma, la experiencia, la energía, la pasión por el servicio público que se requieren“, finalizó la ex alcaldesa.

Aton Chile.