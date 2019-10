Bienes Nacionales: Acceso a Playa Mónaco debe ser vehicular

El ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, dio a conocer un informe técnico que establece que el acceso a Playa Mónaco, en Pichilemu (región de O’Higgins) debe ser vehicular.

Esto, a raíz de las dificultades que se habían presentado en torno a las vías de tránsito a esta playa, y las dudas que surgían respecto de si el acceso debía ser peatonal o vehicular para el paso de turistas y pescadores.

También se anunció un nuevo acceso que conecta a playa Tanumé, donde se logró un acceso gracias al acuerdo con el propietario del terreno.

“En función de lo que determina el Ministerio de Bienes Nacionales, somos de la opinión de que en estos casos de la Resolución N°5 de 1984, los accesos deben ser de carácter vehicular para cumplir con la expresión prudencial que dicta el DL 1939. Es impracticable pedirle a un adulto mayor, a un niño o probablemente a cualquier persona, que pretenda caminar 10 kilómetros de ida para llegar hasta la playa, descansar y caminar los otros 10 kilómetros de vuelta, eso no corresponde y se contradice con el derecho que dice nuestra legislación”, aseguró el ministro Felipe Ward desde la Intendencia de la región de O’Higgins, hasta donde llegó la autoridad para reunirse con el intendente Juan Manuel Masferrer.

Sobre el informe, el Intendente de O’Higgins manifestó su agradecimiento al trabajo realizado por Bienes Nacionales en esta materia. “Había una discusión en torno a la Resolución de 1984, en la que establecía los accesos a cinco playas, pero nunca se determinó el tipo que era. Este informe resulta fundamental, pues nos permite establecer que es un acceso vehicular y nosotros como intendencia estableceremos una resolución complementaria y aclaratoria que los accesos son vehiculares. Agradecemos el trabajo que realiza el Ministerio de Bienes Nacionales, pues resulta trascendental esta información, y también al compromiso del Gobierno regional”, indicó Masferrer.

En esa línea, el seremi de Bienes Nacionales de la región, Christián Villegas, aseguró que lo informado hoy marcará un precedente y recordó que “la resolución del año 1984 nace con el espíritu de beneficiar a los pescadores de la zona, entendiendo que las distancias no son menores, son 10 kilómetros desde el camino público hasta la playa, por lo que el Ministerio ha emitido este informe el cual indica que estos caminos cumplen con todas las condiciones para que puedan ser utilizados por vehículos de carga liviana”.

En septiembre pasado, ante una serie de requerimientos, el intendente Masferrer llegó hasta la oficina del ministro Ward para solicitarle este informe, a fin de clarificar si lo que se debe habilitar es un paso peatonal o vehicular, complementando así la resolución N°5 de 1984, normativa vigente al respecto.

“Según dan cuenta los informes de fiscalización realizados por personal de nuestra Secretaría Regional Ministerial, la distancia que existe entre la entrada del Fundo Mónaco a la playa es cercana a los 10 kilómetros, de manera que resulta del todo evidente que el acceso debe ser vehicular; no peatonal. Ello, debido a que racionalmente no se puede exigir a una persona común que camine dicha distancia para acceder a la playa, menos a quienes utilizan el camino para fines de pesca, toda vez que requieren llevar consigo una serie de implementos que no es posible transportar a mano”, asegura el informe técnico entregado por el ministro.

Agencia Uno