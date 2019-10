Diputado González llamó al Presidente a no cerrar Ventanas y asumir su responsabilidad

El diputado del PPD, Rodrigo González, advirtió que la fundición Ventanas no debe cerrarse ya que está en juego entre 4 y 6 mil puestos de trabajo.

, cuestionó el parlamentario.

Según González, lo que falta en Quintero y Puchuncaví -asumida como zona de sacrificio- es inversión estatal.

“(…) una vez completado este programa de inversiones, es totalmente posible tecnológicamente que Codelco Ventanas no contamine en lo absoluto”, aseguró González.

Para el parlamentario, el cierre de la planta sería catastrófico especialmente para los trabajadores, situación, dijo,que no ha sido considerado, ya que sería un verdadero golpe de gracia para Quintero y Puchuncaví, aseveró.

“La planta no debe cerrarse, y los trabajadores no pueden convertirse en un chivo expiatorio más de un Estado irresponsable que no ha invertido lo suficiente para terminar con la contaminación”, enfatizó.

