Organizaciones piden que TPP - 11 se discuta en Comisión de Salud del Senado

Diversas organizaciones del área de la salud enviaron una carta dirigida a los senadores Jaime Quintana (PPD) y Rabindranath Quinteros (PS), con el fin de que la discusión sobre el TPP-11 pase por la comisión de la materia del Senado, antes de que pueda ser votada en la cámara alta.

Las organizaciones aseguran no solo que los párrafos que incluyen a medicamentos, no se han discutido en sala, sino que además, “Al contrario de lo que ha informado la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon), no todos los artículos que tienen impacto en medicamentos están suspendidos”, advierten.

Cabe recordar que de ratificarse el TPP -11, nuestro País tendrá que implementar el denominado “Linkage”, que no solo entorpecería el registro sanitario de medicamentos genéricos en Chile, además, promovería el monopolio de las farmacéuticas internacionales debido a las múltiples patentes asociadas a los medicamentos.

La gran crítica mencionada en la misiva, asegura que el artículo 18.53 del tratado – en temas de medicamentos – convertiría la Autorización Sanitaria que realiza el ISP (Instituto de Salud Pública) en una Autorización de Comercialización.

“Como organizaciones de salud estamos firmes en defender que en Chile se mantenga una Autorización Sanitaria dado que este procedimiento no constituye una violación al derecho de propiedad, toda vez que está enfocado en demostrar la seguridad y eficacia de un medicamento. Es por esto que solicitamos encarecidamente que la Comisión de Salud del Senado evalúe el TPP-11, específicamente el artículo 18.53 referente al Linkage, que podría retrasar de forma significativa el ingreso de nuevos medicamentos genéricos a nuestro país”, expresan los representantes de la salud.

Cabe mencionar que las organizaciones firmantes son: Confedeprus, Confusam, Fenpruss, Fedasap, Colegio Químico Farmacéutico y Bioquímico de Chile, Fenasenf , y Fundación Equidad Chile.

Agencia Uno