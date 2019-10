Presidente del Metro: "Hemos sido víctimas de evasión masiva y de violencia"

El presidente del directorio de Metro, Louis de Grange, sostuvo que la empresa y sus colaboradores han sido víctima no solo de la evasión, sino que también de la violencia, confirmando que se interpondrán las acciones legales correspondientes.

A través de su cuenta de Twitter, de Grange también enfatizó que los pasajeros y usuarios del Metro también se han visto afectados por estos episodios donde un grupo de estudiantes secundarios realizó una masiva evasión en varias estaciones de las líneas 1 y 5.

“Nuestro Metro no ha sido víctima solo de ‘evasión masiva’. Ha sido víctima de violencia. Nuestros colaboradores en estaciones han sido agredidos. Nuestros pasajeros afectados. Nuestra infraestructura dañada. Y eso no es evasión, es violencia. Presentaremos acciones legales“, dijo el presidente del directorio de Metro.

Esta declaración se suma a la que hizo más temprano la ministra de Transportes, Gloria Hutt, quien lamentó los hechos a los que calificó de injustificados.

“(…) me cuesta entender que cuando hay evidencia de un esfuerzo tan grande por mejorar el transporte publico, se atente contra él, más aún en el caso de los escolares que no tienen un argumento, no aumentó la tarifa para ellos”.

Además, agregó que tanto su cartera como el Metro no tienen injerencia en la tarifa, la que es fijada por un Panel de Expertos

“No tengo facultades para intervenir en ese caso, más que hacer el llamado a respetar lo que con tanto esfuerzo estamos tratando de mejorar”, aseveró.

