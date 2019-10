Subsecretario Ubilla por las evasiones masivas en el Metro: "Me llama la atención que el pasaje de metro no subió para los estudiantes"

El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, criticó las manifestaciones de evasión masiva en distintas estaciones de Metro durante este lunes y martes. Mientras que ayer estas protestas hicieron que se cerraran cuatro estaciones, hoy afectó a Universidad de Chile, Plaza de Armas y Cumming.

“Me llama la atención que el pasaje de metro no subió para los estudiantes. Y ellos toman esa causa como una forma de protesta. Creo que no es la forma”, dijo la autoridad.

Agregó que “muchas veces estas funas van asociadas a agresiones donde se ve afectada la integridad de los guardias y también la seguridad de las propias estaciones de metro”.

Ubilla detalló que el llamado a la evasión se hizo a través de redes sociales de los liceos, principalmente emblemáticos de la zona centro de Santiago.