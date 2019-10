"Daño a la vida de la ciudad": Ministro Moreno abordó caos vial en Santiago por rotura de matriz y evasiones masivas al Metro

Este jueves se vivió una jornada caótica a nivel vial en Santiago. Por una parte, fue el cuarto día de movilizaciones en el Metro de Santiago, con evasiones masivas protagonizadas principalmente por escolares, luego del alza del transporte público capitalino, y por otra ocurrió esta mañana la rotura de una matriz de Aguas Andinas en Providencia generándose interrupciones de tránsito.

Respecto al Metro, durante la jornada hubo interrupciones en Línea 1 y 5. Además, para las 19 horas -plena hora punta- se llamó a una nueva evasión masiva en el metro Estación Central.

En conversación con “El Rompecabezas” de Agricultura, el ministro de Obras Públicas Alfredo Moreno dijo que si bien no le competía el Metro a su cartera, llamó a manifestarse sin violencia. “Esto que estamos viendo toca a cualquier chileno. La base de la convivencia es el respeto y siempre pensar que lo derechos de uno llegan donde chocan con los derechos de otros. Eso es muy importante y particularmente algo que los jóvenes deben aprender, porque es la manera de vivir de forma civilizada, incluso si uno no está de acuerdo con algo, uno puede expresarlo, tiene todo el derecho de hacerlo pero no pueden pasar por encima de otro. Cada vez que hacen esto dañan el metro, una cosa que es esencial para gran parte de los santiaguinos. Y lo hace muchas veces por necesidad, porque tiene que trabajar, tiene que cumplir, porque tiene que llegar a un hospital y cada una de etas cosas le impide hacerlo. Y el metro además necesita financiamiento. Entonces esto de pensar que la opiniones de otros son más importantes que las de otros no es manera de convivir”, dijo el secretario de Estado.

Respecto a la rotura de matriz de Aguas Andinas, Moreno señaló que aún no se sabe cuántos días demorará la reparación “lo que es muy serio porque es un lugar muy central para el tráfico de Santiago”. Esto mismo “ocurrió el año 2016 aparentemente, hay que determinar qué es lo que pasó, cómo se relaciona con la otra falla y si se reaccionó como corresponde y si hubo falla, es muchísimo más grave porque había información”.

“Es de tal magnitud el daño a la vida de la ciudad, porque es algo curioso, no afectó el consumo ni la distribución de agua, sino un daño muy serio al lugar“, acotó.