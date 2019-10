Director de Servicios de Aguas Andinas: “La respuesta fue rápida y eficiente”

El director de servicios de Aguas Andinas, Eugenio Rodríguez, se refirió este jueves a la rotura de una matriz de agua en Avenida Providencia, que generó inundaciones en calles y algunas viviendas, además de varios cortes de tránsito.

Rodríguez aseguró que “la respuesta fue rápida y eficiente” ante la emergencia, y que “a las 07:30 el agua ya estaba cortada”, por lo que “se ha actuado con la mayor diligencia posible”.

El ejecutivo precisó que “esta es una matriz muy extensa, de 10 kilómetros, que abastece a 150 mil clientes, de comunas como Cerro Navia y Pudahuel”.

Asimismo, afirmó que “la rotura no fue en el mismo punto del 2016, esa reparación no ha fallado”, añadiendo que “hay que abrir para determinar la distancia del punto anterior, que sería a unos 20 o 25 metros hacia el poniente”.

“Afortunadamente situaciones como esta no ocurren habitualmente. Nuestra preocupación es que no ocurran nunca. Aguas Andinas tiene el compromiso permanente de que esto no ocurra. Investigaremos porque ocurrió”, añadió.

Finalmente, detalló que se iniciaron los trabajos para saber el alcance de la rotura, tras lo cual se sabrá el tiempo que tardará la reparación, que podría extenderse por varios días en la calzada norte de Avenida Providencia.

Agencia Uno