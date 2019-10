Gobierno: Los evasores son "delincuentes" y aseveró que hará cumplir la ley

La ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, calificó como “delincuentes” a las personas que en estos cuatro días han evadido de manera masiva algunas estaciones del Metro, indicando que se tomarán las medidas administrativas y policiales para evitar este tipo de hechos.

La secretaria de Estado criticó la violencia de los evasores y de los daños colaterales que provoca la situación.

“Más de dos millones de chilenos se trasladan todos los días en el Metro. Ustedes creen que por mil delincuentes… porque eso es lo que son, cuando agreden a guardias indefensos, cuando destruyen el Metro, cuando golpean a pasajeros que lo único que quieren es poder llegar a sus trabajos, a sus hogares, ¿eso significa que lo que están haciendo ellos es correcto? Es incorrecto”, manifestó la secretaria de Estado.

Pérez, indicó que el Gobierno está tomando “medidas administrativas” ante las evasiones, además de coordinar “con las policías para detener a los evasores y que cumplan sus faltas donde corresponde, que es el juzgado de policía local”

“No corresponde la violencia, no corresponde la delincuencia, no corresponde no cumplir la ley y no corresponde destruir el Metro y el transporte público de nuestro país“, subrayó la ministra.

Durante tarde se han producido varias evasiones masivas, en especial en la estaciones El Salvador y Maipú.

