Minsal anuncia auditoría en Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso

Con motivo de las denuncias realizadas con respecto a la suspensión de cirugías y otras atenciones de salud en el Hospital Carlos Van Buren, producto de una eventual falta de insumos, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, anunció el inicio de una auditoría ministerial en ese establecimiento.

“Lo que ha ocurrido en los últimos meses, es totalmente contrario a lo que se denuncia. Se han entregado más de $ 500 mil millones de pesos adicionales para el funcionamiento de los hospitales en el país. Para ejemplificarlo, al Servicio de Salud de Valparaíso se le asignaron en el último mes $ 10 mil millones y a Viña del Mar, otros $ 15 mil millones. Por lo tanto, están los recursos para poder seguir atendiendo a la población durante todo este año”, explicó la autoridad.

El subsecretario destacó que durante el 2018 aumentó en 9% el número de consultas médicas electivas atendidas en el Hospital Carlos Van Buren.

“Hemos dispuesto de mayores recursos, se han realizado más cirugías y atenciones a público, por lo tanto, no se condice esta información con lo que se está denunciando, es por ello que se realizará una investigación para determinar cuál es el problema, si se trata de un problema de gestión u existen otras razones”, detalló.

La autoridad del Ministerio de Salud explicó que se está exigiendo a los hospitales que para la entrega de los recursos los recintos acrediten la actividad que desarrollan.

“No podemos seguir permitiendo que los recursos que se nos entregan a salud, no se utilicen adecuadamente o no vayan en beneficio directo de la salud de las personas”, indicó el subsecretario.

Agencia Uno