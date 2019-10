"¿Cuánta gente se lava los dientes con el agua corriendo?": Piñera pidió colaboración a la ciudadanía para enfrentar la sequía

El Presidente Sebastián Piñera deslizó en entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura que se está preparando una campaña ciudadana para cuidar el agua en este tiempo de crisis hídrica que afecta al país.

Sin dar más detalles, el Mandatario pidió colaboración a los chilenos para cuidar el recurso y dio cuatro consejos que seguir: “¿Cuánta gente se lava la los dientes con el agua corriendo? Cierre la llave de lavatorio cuando se está lavando los dientes; segundo, no deje llaves corriendo; tercero, puede poner una botella en el WC para que la descarga no sea tan abundante; cuatro, no riegue a pleno rayos del sol, porque eso no es eficiente. Riegue en las tardes. Todos sabemos cómo podemos ahorrar agua y ahorrar energía”.

Sobre la actual situación en Chile, y que tiene a seis regiones en emergencia agrícola, el Mandatario dijo que “estamos enfrentando un verdadero terremoto silencioso, porque esta sequía ya lleva más de diez años en la peor sequía que hemos experimentado en Chile en la historia de nuestro país”.

Sin embargo, enfatizó que “en las zonas urbanas tenemos asegurado el aprovisionamiento de agua potable, el problema se ha concentrando en zonas rurales, porque los pozos se han secado y a eso estamos construyendo más pozos y haciendo pozos más profundos, conectando algunos pozos a redes de agua potable cercana”.

“Estamos haciendo o tratando de hacer un cambio cultural de usar mejor el agua, por ejemplo, tener que empezar a reutilizar el agua. No es posible que el 84% del agua dulce que corre por nuestros ríos se vierta en el mar, por eso estamos tratando de usar mejor el agua. Tenemos un plan de 26 embalses priorizados. Seis mil millones de dólares en inversión”, detalló.

Entre otros métodos para ahorrar agua, como la triplicación del número de plantas desalinizadoras, el Mandatario hizo énfasis en que “principal utilizador de agua es la agricultura. Usted sabe que la agricultura tecnificada, riego por goteo, usa menos de la mitad del agua por hectárea de lo que usa una hectárea (normalmente). Entonces, tenemos que avanzar hacia el riego tecnificado“. Si eso pasara, dijo, Chile se convertiría en una gran potencia exportadora en el área.