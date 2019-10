FA llama a revertir alza del Metro y dice que evasores no son delincuentes

El Frente Amplio llamó al gobierno a revertir la última alza en el valor del pasaje del Metro, sosteniendo que quienes han evadido los accesos a los andenes de distintas estaciones son estudiantes y familias cansadas del abuso.

En pleno corazón de Santiago Centro, en la esquina de Banderas con Agustinas, parlamentarios de distintas colectividades del Frente Amplio se mostraron contrarios a criminalizar las manifestaciones protagonizadas por los jóvenes durante esta semana.

Asimismo, pidieron el gobierno dejar sin efecto la última alza del Metro y abrirse al diálogo.

“Como Frente Amplio llamamos al gobierno y al Presidente Sebastián Piñera a revertir el alza del pasaje ya, y a no criminalizar la protesta social. No son delincuentes quienes han evadido, son estudiantes y familias cansadas de abusos. Diálogo ahora, no más represión”, manifestó el diputado Gabriel Boric.

En la ocasión, otros legisladores como Gael Yeomans, Gonzalo Winter de Convergencia Social; Giorgio Jackson y Catalina Pérez de Revolución Democrática; Javiera Toro, presidenta Partido Comunes y Catalina Valenzuela, presidenta del Partido Humanista, rechazaron la respuesta del Ejecutivo a estas manifestaciones sociales, en especial por el exceso del uso de la fuerza por parte de Carabineros.

Aton Chile