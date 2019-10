Presidente Piñera sobre la violencia en el Instituto Nacional: "Esos son criminales y delincuentes"

El Presidente Sebastián Piñera hizo un llamado a los parlamentarios para sacar adelante los proyectos relacionados con seguridad y el combate a la delincuencia, luego que la encuesta de Paz Ciudadana revelara que 40,6% dijera que ha sido víctima o o conoce un familiar afectado por la delincuencia.

Frente a este resultado, el Mandatario dijo en entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura que “por supuesto que me frustra, pero no me puedo quedar en la frustración. Yo como Presidente tengo que estar todos los días pensando en cómo hacemos para que la delincuencia retroceda”.

“Quiero hacer un llamado también al Congreso, que tiene que ver con esta lucha y tiene que ser parte de esta lucha. Por ejemplo, a pesar de que hubo avances muy significativos esta semana, y quiero agradecerlo, todavía no logramos tener una ley que nos permite hacer control preventivo de identidad“, dijo.

“Uno de cada cuatro delitos con violencia participa un joven. Cómo no va ser natural, que si hay indicios, pedirle un control de identidad o pedirle que muestre su mochila para ver qué hay ahí, en condiciones de riesgo”, añadió.

Además, aseguró que con el control preventivo de identidad a menores “no se está pasando a llevar los derechos fundamentales de los niños. Ese es el problema que hay tanta gente en el fondo que hace todo, pero menos preocuparse cómo combatir la delincuencia”.

Más adelante en la entrevista, Piñera complementa el tema abordando lo que ha sucedido este último tiempo en la comuna de Santiago: “La violencia en el Instituto Nacional… esos son criminales, delincuentes. Cómo no va a ser criminal y delincuente una persona de overol blanco, que todos los vimos, que le tira una bomba molotov a la oficina de la directora del colegio”.

Por último, Piñera pidió a los congresista “unámonos, saquemos adelante estas leyes. Este no es un combate entre el Gobierno y la oposición. Este es un combate entre todos los chilenos y chilenas que queremos vivir en paz y respetar la ley contra los delincuentes que están dispuestos a violentar la ley, matar personas, destruir la propiedad pública”.