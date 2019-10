ANFP anunció suspensión del fútbol en Santiago tras Estado de Emergencia

Este fin de semana se debía disputar la 11° fecha de la segunda rueda del Campeonato Nacional, donde el clásico entre Universidad Católica frente a Colo Colo y el duelo entre Universidad de Chile y Everton asomaban como los más atractivos. Sin embargo, no se disputarán ni tampoco ningún cotejo profesional.

Es que luego de que el Presidente de la República, Sebastián Piñera, decretara pasada la medianoche Estado de Emergencia en la Región Metropolitana por el caos que se vive en Santiago, la ANFP anunció que se suspenderán los partidos

“En virtud de la situación que afecta al Gran Santiago, la ANFP ha decidido suspender los partidos de fútbol profesional de Primera División, Primera B, Segunda División, Fútbol Femenino y Fútbol Joven de este fin de semana en la Región Metropolitana”, publicó el organismo de Quilín en su sitio web.

“Nuestra Gerencia de Ligas informará oportunamente de las reprogramaciones respectivas”, añadió la entidad, para luego aclarar que los cotejos suspendidos son: Palestino vs. Unión Española; Audax Italiano vs. Cobresal; Magallanes vs. Cobreloa; Melipilla vs. Copiapó; Universidad Católica vs. Colo Colo, y Universidad de Chile vs. Everton.

En tanto, el SIFUP había pedido antes la suspensión, al expresar en Twitter: “El fútbol no está ajeno a lo que vive nuestro país, por lo mismo debe suspenderse la fecha de inmediato. Por la gente, por los jugadores y por el respeto a la sensibilidad social dañada enormemente en las últimas horas”.

Aton Chile