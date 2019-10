Democracia Cristiana llamó a un "pacto social" por protesta en el país

El Presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahin, acompañado por los miembros de su directiva Rodrigo Albornoz, Cecilia Valdés, el alcalde Felipe Delpín, el Core Ramón Mallea, el diputado Gabriel Silber, y militantes, se refirió a las protestas en Santiago y afirmó que la familia chilena está cansada, por lo cual plantea un pacto social para salir de la situación actual.

“Nosotros condenamos y rechazamos –sin matices- la violencia, la delincuencia y el vandalismo que hemos visto. Creemos que esto perfectamente se podría haber –al menos- mitigado, evitado, si hubiésemos tenido un Gobierno que actuara a tiempo. Las primeras señales que está ocurriendo partieron a inicios de la semana y vimos a un Gobierno ausente, indolente, errático, que parece haber renunciado a la política, y endosarle toda la responsabilidad a Carabineros, al Ejército, a nosotros nos parece que es fundamental reponer el orden público. Y desde ese punto de vista estimamos que hay que tomar las medidas necesarias”, indicó el Presidente DC.

En esta misma línea, Chahin advirtió que “simultáneamente hay que dar conducción política. Aquí lo que ocurre es que hay una rabia, un hastío, un malestar acumulado en las familias chilenas, porque no hemos sido capaces de priorizar la agenda política con las prioridades de la gente. La Familia chilena está cansada. Está cansada de que suban las cuentas de la electricidad, que suban los medicamentos, que suba el transporte público, que aumente la delincuencia. Pero lo que no suben son las pensiones, no suben los salarios, y la verdad es que hay que darle respuestas a la gente”.

Asimismo, el Timonel DC agregó que “el Gobierno en lugar de buscar un espacio para canalizar políticamente esto, ha tratado esto sólo como un tema de orden público, invocando la Ley de Seguridad del Estado y luego el Estado de Excepción. Y creo que es fundamental que el Gobierno no renuncie a gobernar, a dar respuestas a los chilenos. Nosotros como partido hace tiempo que hemos planteado un nuevo Pacto Social, justamente que nos permitan re sintonizar con las prioridades de las familias chilenas que a veces sienten que nuestros debates son muy distantes con lo que a ellos les sucede en su casa“.

También, Chahin fue enfático en señalar que “nosotros comprendemos, empatizamos con ese malestar, pero no podemos compartir la violencia. Por eso hacemos un llamado a que el legítimo derecho a manifestarse se haga de manera pacífica. Y le decimos al Gobierno: no le queda tiempo. Es urgente que se tomen medidas. No sólo el congelamiento del alza de las tarifas, sino que efectivamente que se tome este llamado al Pacto Social, que se re sintonice la agenda legislativa, para dar respuestas. Hace mucho tiempo que hemos denunciado el riesgo del populismo en nuestro país. Pero no basta con denunciar los males del populismo, sino que las instituciones de la democracia, el gobierno, el parlamento, los partidos políticos, tenemos que ser capaces de articular soluciones a los problemas que agobian a los chilenos. De lo contrario, puede ser demasiado tarde”

También, el Presidente DC denunció que “el Gobierno ha estado ausente. El Gobierno demostró una indolencia e indiferencia absoluta. Ante el alza del costo de la vida decía que había que comprar flores, ante el alza de los pasajes decía que había que levantarse más temprano simplemente. O sea, no se ponen en los pies de las chilenas y los chilenos. Tuvimos una Intendenta desaparecida que no fue capaz de dar la cara sino hasta las 02:00 am de hoy cuando ya se había declarado Estado de Excepción. Parece que el Gobierno está más preocupado de cuidar las cartas para su próxima elección que de responder a los chilenos”.

Asimismo, aclaró que “nosotros no queremos entrar en una lógica del oportunismo ni exacerbar la polarización. La polarización le hace mal al país. Hoy día lo responsable no es negar la realidad sino enfrentarla. Y eso se hace con conducción política. Y desde la DC queremos hacer un llamado a que ese Pacto Social del que hemos hablado todo este año, se haga realidad articulando soluciones. Y lo decimos con un sentido de autocrítica, de humildad: hagámonos cargo de que no hemos sido –probablemente- capaces de responder a demandas que se acumulan durante mucho tiempo, y los chilenos queremos respuestas y no diagnósticos. Más bien lo que uno quisiera es que los ministros y el Presidente Gobiernen, que conduzcan, que jueguen su rol. Parece que el Gobierno renunció a Gobernar y quiere de alguna manera suplir la ausencia del liderazgo político endosándole esa responsabilidad a los carabineros y militares”.

Finalmente, Chahin indicó que “los Carabineros y militares tienen que resguardar y reponer el orden público, la tranquilidad, el orden en la ciudad, pero eso no resuelve el problema de fondo para eso lo que se debe hacer es gestión política, abrir los canales de dialogo de canalización política y el Gobierno no lo ha hecho. Nosotros estamos disponibles para reunirnos con el Gobierno, pero no para hacer una medida dilatoria, distractora comunicacionales, nosotros estamos conscientes de la profundidad del problema y estamos trabajando para aportar en la solución y para eso jamás nos vamos a negar para ello, pero el Gobierno lo primero que tiene que hacer es generar la condiciones para que ese dialogo sea posible”.

Agencia UNO.