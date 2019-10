Jefe de Defensa Nacional: "No tenemos información que nos obligue a decretar toque de queda"

El actual jefe de la Defensa Nacional, el General de división Javier Iturriaga del Campo, se refirió al Estado de Emergencia decretado por el Presidente Sebastián Piñera y declaró que “no tenemos información que nos obligue a decretar toque de queda“.

“He estado reunido con el señor Presidente de la República y con su gabinete, el cual me ha mandatado, conforme a la ley de seguridad del Estado y la ley de Estado de Excepción, para asumir el mando de la provincia de Santiago, de Chacabuco y las comunas de Puente Alto y San Bernardo“, explicó el General Iturriaga.

El jefe de la Defensa Nacional aclaró que “en conjunto con la autoridad civil, la intendenta, estamos mandatados para evitar que se sigan cometiendo desmanes y destrozos en la ciudad, y lo más importante, recuperar a la brevedad los derechos y las libertades de las personas, para que puedan seguir ejerciendo su vida con normalidad”.

Asimismo, el general Iturriaga manifestó que en estos momentos están desplegando a las fuerzas para “poder evitar que se sigan cometiendo actos vandálicos, y poder ya en la mañana tener una impresión ya también de lo que está pasando y poder adoptar otras resoluciones“, aseguró.

Iturriaga explicó que “las fuerzas militares van a comenzar a salir de este momento a patrullar la ciudad en aquellos sectores más conflictivos”, añadiendo algunas recomendaciones, tales como “que por favor puedan concurrir a sus casas, yo creo que es tarde, yo creo que es un día viernes que pueden iniciar un buen fin de semana y poder dirigirse a sus casas con sus familias y que estén tranquilos, queremos recuperar la normalidad a la brevedad, esa es nuestra intención“, dijo.

Finalmente declaró que “yo sé que una de las preocupaciones principales siempre es la restricción de la libertad de las personas. En este momento no tenemos información que nos obligue a decretar toque de queda, eso va a hacer evaluado en su momento y se tomará la decisión que corresponda de acuerdo a la ley que me faculta para ello”, declaró, añadiendo que “nosotros no vamos a restringir ninguna libertad personal por ahora“.

Por su parte, el general director de Carabineros, Mario Rozas, destacó la labor realizada por personal de la policía uniformada, y manifestó que “hago el reconocimiento a nuestros carabineros, porque han dejado todo en la calle para controlar todos estos desordenes”.

Rozas manifestó que su meta es que “la ciudad vuelva a la normalidad”. Posteriormente, consultado por la desmedida violencia que aplicó Carabineros en algunas situaciones, manifestó que “se aplicaron todos los protocolos de actuación para el control del orden público y se intentó el diálogo, después vino la contención y finalmente el control del orden público”, explicando que en aquellos casos donde hubo extrema violencia se iniciarán las investigaciones correspondientes.

El general Mario Rozas afirmó por último, que hasta el momento hay 57 carabineros lesionados, dos hospitalizados y 180 personas detenidas.

Mientras que la intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar, condenó los actos vandálicos generados durante este viernes y expresó que “nos duele profundamente ver cómo está Santiago. Quiero decirles de que el balance que tenemos a esta hora es de una destrucción masiva de la red de Metro que era orgullo nacional, que unía a chilenos”.

La intendenta aseguró que la red de Metro “está destruida hacia el sector de Puente Alto, hacia el sector de Quinta Normal, toda la que es la red en Santiago centro se quemó, vimos cómo edificios completos ardieron, supermercados fueron saqueados, cómo lamentablemente nuestra ciudad impidió finalmente que las personas pudieran hacer su vida normal en estos dos días”, fueron sus palabras.

Finalmente agradeció la labor de Carabineros “por todo el trabajo que realizó frente a un ataque nunca antes visto a la ciudad“. Asimismo expresó su agradecimiento a “Bomberos que combatió el incendio simultáneo de muchas estaciones y de muchos lugares, permitiendo no tener que lamentar muertes“, fueron parte de sus declaraciones.

Cabe mencionar que el gobierno decretó Estado de Emergencia tras los incidentes que se desarrollaron en Santiago durante el viernes.

A las 00:15 horas del día sábado, el presidente Piñera comunicó la decisión: “Haciendo uso de las facultades que me otorga la Constitución y la ley, he decretado estado de emergencia en las provincias de Santiago y Chacabuco, y en las comunas de Puente Alto y San Bernardo, en la Región Metropolitana“.