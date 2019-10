Masivos cacerolazos se toman distintos puntos de Santiago en señal de protesta

En el marco de la manifestación que se produjo el día de ayer y el reciente Estado de Emergencia que declaró el Presidente Sebastián Piñera, cientos de “cacerolazos” se han dejado oír en la capital.

A través de Twitter las personas han compartido registros de los sonidos que se dejan escuchar en edificios y calles de todo Santiago.

Recordemos que a través de las plataformas sociales han llamado a un “cacerolazo masivo” a las 21:00, con el fin de protestar en contra de los militares que se encuentran en las calles.

santiago centro #cazerolazo

Literally the use of cazerolas to make noise as a sign of protest pic.twitter.com/xt8BTvDXkb

— Ariane Bobillo (@airyhanee) October 19, 2019