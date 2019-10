Presidente Piñera anuncia un plan para mitigar impacto del alza del pasaje de Metro

Durante el comité de ministro para evaluar esta jornada de Estado de Emergencia en Santiago, el Presidente Piñera anunció que una medida para aliviar el alza del pasaje del Metro y que motivó masivas protestas durante esta semana.

“Hemos puesto ya en marcha un plan, porque estamos muy conscientes de que hay muchos chilenos que tienen muchas dificultades económicas. Estamos viviendo tiempos difíciles y por esa razón estamos elaborando un plan que nos va a permitir aliviar, mitigar el impacto que el alza en el precio del pasaje del Metro ha tenido y va tener en los sectores más vulnerables y en la clase media necesitada”, dijo el Mandatario.

Además, dijo que este es un tiempo de definiciones. “Todos los chilenos tenemos que definir de forma fuerte y clara de qué lado estamos: del lado de la violencia, la delincuencia, el vandalismo o del lado de la democracia, la paz y el orden público”.

Afirmando que el Gobierno está por esto último, apuntó que “hay alguna fuerzas políticas que no tienen clara esa definición y no pueden seguir estando con un pie en cada lado apoyado de cierta forma el vandalismo y, por otra parte, no haciéndose responsable de las consecuencias”.

Piñera dijo que los responsables de daños “van a pagar por sus culpas y por eso hemos invocado la Ley de Seguridad del Estado”, pues “no vamos a permitir ninguna impunidad”.