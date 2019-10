Tensa calma en un Santiago en Estado de Emergencia: General Iturriaga entrega balance y siguen labores para volver a la normalidad

Pasadas las 09.10 horas de esta mañana el General de División, Javier Iturriaga del Campo, quien fue designado por el Presidente Sebastián Piñera para llevar a cabo las labores del Estado de Emergencia, hizo un balance a horas de asumir el mando.

La autoridad informó que durante la noche “se ha hecho reconocimiento aéreo (que) nos ha dejado relativamente tranquilos, sin embargo tenemos muchas tareas que cumplir”.

“La Intendenta está también recorriendo la ciudad junto con los alcaldes, haciendo la evaluación de daños y viendo cómo podemos restaurar la normalidad de las personas en el corto plazo”, aseguró.

“Durante la noche no tuvimos mayores desmanes, no hubo gran deterioro de la infraestructura. A partir de las 2, 3 de la mañana esto decayó. Hoy en la mañana la ciudad se ve en calma, sin embargo tenemos muchas tareas por hacer, no estamos tranquilos. Tenemos que tratar de que el lunes todos puedan volver al trabajo y hacer su vida normal”, comunicó.

Al respecto, el General Director de Carabineros, Mario Rozas, informó que la jornada dejó 308 detenciones, 156 carabineros lesionados con lesiones leves, menos graves, 5 de ellos con lesiones graves.

“Tenemos 49 vehículos policiales que se encuentran dañados por la acción vandálicas, hemos recibido 11 denuncias de civiles lesionados que ya fueron informadas al Ministerio Público“, agregó, además de “un levantamiento preliminar de 41 estaciones de Metro vandalizadas”.

“Bajo la subordinación del jefe de la Defensa estamos desplegados en toda la Región Metropolitana con servicios reforzados con la finalidad de efectuar los servicios preventivos para que las personas puedan desarrollar sus actividades en normalidad y tranquilidad”, acotó.