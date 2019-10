Juan Antonio Coloma sobre labor de carabineros y militares: "Lo están haciendo por amor a Chile"

El senador UDI Juan Antonio Coloma se refirió a la grave crisis política y social que enfrenta el país y expresó que la prioridad hoy en día es “recuperar el orden público. A mí me llama mucha gente en todas partes que están asustadas”.

A eso agregó que “por eso tenemos que confiar en las instituciones que hoy día están trabajando admirablemente“.

Sobre la labor de militares y carabineros tras el Estado de Emergencia que decretó el Presidente Sebastián Piñera, el senador manifestó que “imagínese lo que es el rol que se les ha entregado a carabineros, a las fuerzas, y los están cumpliendo. No me cabe duda de que no les gustaría estar en eso, pero lo están haciendo por amor a Chile“, declaró.

El senador Coloma también se refirió a las declaraciones del diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, quien declaró que si el Presidente Piñera “está renunciando a gobernar (…) si no tiene capacidad de gobernar, lo mejor sería que renunciara y llamara a nuevas elecciones ahora y que el pueblo, con el sentimiento que tiene hoy día, elija a un nuevo gobernante, incluso a nuevos parlamentarios”.

Sobre esto, Coloma expresó que “yo quiero hacer un llamado primero a la unidad, nadie es acreedor de la unidad, somos todos deudores de la unidad y yo espero que haya capacidad de comprensión”. A esto añadió que “con la misma señal, yo le pido al Partido Comunista que reflexione muy a fondo lo que está haciendo. Cuando están pidiendo renuncias el presidente de la República, está pidiendo que se termine con el sistema democrático de nombrar autoridades. Es un golpe muy fuerte en algo que ha costado mucho construir. No por aparecer un minuto en televisión, van a generar un caos democrático”, fueron sus palabras.

Posteriormente expresó que “entre todos tenemos que defender la Institucionalidad, aquí hay personas que son elegidos, a menos que que alguien me dice que no quiere ese sistema de autoridad”.

Finalmente, el senador se refirió a las declaraciones de la diputada comunista Karol Cariola y manifestó que “encuentro que los carabineros en primer momento no querían actuar para generar más sentido de desamparo, y con eso generar una situación de mayor ingobernabilidad“.

Finalmente expresó que “yo creo que eso le hace muy mal a Chile. Todos pueden cometer errores, nadie está exento, que levante la primera piedra, pero seamos responsables, seamos serios, cuidemos Chile“, declaró.