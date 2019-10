Lacrimógena golpea en la cabeza a entrevistado en pleno despacho de corresponsales de la BBC en Santiago

Una de las postales que dejó una nueva jornada de manifestaciones en Santiago, fue el registro que publico una corresponsal de la BBC, Luciani Gomes, quien grabó como un proyectil golpeó a uno de sus entrevistados en pleno despacho para la cadena internacional.

“Estábamos entrevistando a un pequeño grupo de manifestantes golpeando la olla en Providencia, cuando de repente la policía comienza a disparar gases lacrimógenos. Golpeó a nuestro entrevistado en la cabeza”, dijo.

“Parecía que nosotros (nuestro equipo), era el objetivo real”, cerró la corresponsal de la cadena internacional.

We were interviewing a small group of protesters pot banging in Providencia when suddenly police starts firing tear gas. It hit our interviewee in the head – but it seemed we (our team) were the actual target. #ChileProtests pic.twitter.com/DJ6rR9K0QM

