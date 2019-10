Trabajadores del Metro de Santiago: "Ha sido una reincorporación muy traumática"

El viernes 18 de octubre pasado el Metro de Santiago decidió cerrar sus puertas a eso de las 17 horas, dejando a sus dos millones de pasajeros diarios sin el transporte subterráneo tras sufrir graves situaciones de inseguridad en las estaciones.

La explosión social y la seguidilla de situaciones que ocurrieron desde ese día conllevaron a que el vandalismo se apoderara del Metro, que hasta ahora cuenta con 41 estaciones dañadas o incendiadas.

Eric Campos, presidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Metro de Santiago, habló al respecto con el periodista Pedro Carcuro en “El Rompecabezas” de Agricultura, ya que este lunes se reanudó el servicio parcialmente en Línea 1.

“Ha sido una reincorporación muy traumática, nosotros ayer desde la Federación hicimos un llamado a no asistir a trabajar, hoy llegaron dos jefes de estación en la mañana, sin embargo durante el día mucho personal de Metro en forma voluntaria se ha ido acercando y hemos matizado nuestra posición pidiendo que quienes voluntariamente puedan estar, estén, y quienes no puedan estar, no estén, por lo tanto asegurar por parte de la empresa el salario a esos trabajadores”, afirmó en entrevista con Agricultura.

“Es una situación complicada”, agregó.

Este martes el Metro abrirá parcialmente en Línea 1 desde las 7 hasta las 20 horas con 5 estaciones cerradas: Pedro de Valdivia, Baquedano, Santa Lucía, Los Héroes y Unión Latinoamericana.

Respecto a los incidentes de las últimas horas, dijo que había militares al exterior de las estaciones, así como también personal de Fuerzas Especiales en el Interior. “Metro ya no resiste más pérdidas de infraestructura. Se ha afectado gravemente, afecta a los que usan el metro que no son los poderosos”, comentó.