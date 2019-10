Cathy Barriga criticó al Gobierno: "Están sobrepasados donde no corresponde, en marchas que son pacíficas"

La alcaldesa de Maipú Cathy Barriga llamó hoy al matinal Muy Buenos Días de TVN donde hizo un desesperado llamado de auxilio para su comuna criticando la labor del Gobierno y las Fuerzas de Orden.

“La preocupación es bastante. Hago un llamado a la seguridad, porque si bien hay manifestaciones en la que todos estamos de acuerdo y no se discuten, nosotros estamos siendo saqueados (…) hay una turba de delincuentes que entró por una tienda Hites a la galería Pumay, que es de emprendedores de 40 o 50 años de trabajo, destruyendo todo”, explicó.

La edil recordó que fue una situación que ya se había repetido en la jornada del lunes. “Mientras en Escuela Militar habían tanques y gran cantidad de militares, en donde no correspondía, acá nos saqueaban. Eso no puede ser. Yo he hecho todos los llamados, hasta al ministro Chadwick y están sobrepasados, pero sobrepasados donde no corresponde, en marchas que son pacíficas“.

La autoridad comunal relató al panel del programa que Maipú “es una comuna que tiene 21 barrios en el cual los vecinos han tenido que defenderse solos. Tenemos seguridad municipal, pero no tiene las competencias para defenderlos (…) estoy preocupada porque como autoridad debo velar por la seguridad de comuna“.

Barriga indicó que los involucrados en estos hechos son “encapuchados organizados, que no tienen nada que ver con las manifestaciones, sino que con actos delictuales”.