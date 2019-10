INDH recibió denuncia de tortura al interior de la estación Baquedano de Metro

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) recibió una denuncia por torturas que habrían ocurrido al interior de la estación Baquedano, en el Metro de Santiago.

La institución detalló que durante la noche concurrió hasta el lugar junto a un juez y la PDI para recabar información para la investigación.

A pesar de ello, el director del INDH, Sergio Micco, precisó que no se ha determinado si existió, o no, tortura en la estación. “La labor de determinar si hubo o no delito es del Ministerio Público. INDH evalúa acciones legales a seguir”, dijo.