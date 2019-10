Las reacciones de oposición tras el anuncio de Presidente Sebastián Piñera

Una serie de visiones dispares dieron cuenta este martes por parte de la oposición ante el anuncio de medidas concretas del gobierno del Presidente Sebastián Piñera para abordar la crisis en la que está envuelta el país.

El senador Guido Girardi (PPD) manifestó que el “presidente Piñera hace anuncios buscado restablecer la paz social, pero al igual que en la dictadura, los militares están violando los derechos humanos, con brutalidad y violencia excesiva contra quienes se manifiestan pacíficamente con la complicidad del gobierno”.

El presidente del Senado, Jaime Quinta, por su parte, valoró “el perdón del Presidente. Recogió gran parte de nuestras propuestas. Hay que esperar su presentación para analizarlas detenidamente. Sin duda es un avance. No toca aspectos sustantivos del modelo, pero después de tanto silencio se comienza a dar señales de que el gobierno aún existe”.

El presidente del Partido Socialista (PS), Álvaro Elizalde, en cambio, dijo que “es muy triste que anuncios de Sebastián Piñera sean luego de 5 días de protestas nacionales, 15 muertos y cientos de heridos. La gran mayoría de las propuestas las entregamos hace más 1 de un año. Ahora faltan temas estructurales antiabusos: AFP, Isapres, 40 horas, entre otros”.

En tanto, el presidente del Partido Radical (PRSD), Carlos Maldonado, profundizó en que “hay cosas interesantes como el aumento inmediato de la pensión básica en un 20%, como el incremento del pilar solidario, como el ingreso mínimo garantizado, el buscar neutralizar las alzas de la luz y los precios de medicamentos. Cosas que nosotros le plantemos hoy”.

“Por cierto hay cosas que no están en la dimensión que se necesitan como el aumento del global complementario, está bien pero no es suficiente en tema tributario. Nos importa el patrimonio y las grandes fortunas no solo las personas que tienen mayores ingresos. Ahora hay que ver el detalle, que no haya letra chica. También haremos nuestro esfuerzo como oposición para mejorar en todos los aspectos posibles estos anuncios”, recalcó.

